Ласицкене и Шубенкову вручили воинские звания капитанов

В Москве прошла церемония вручения звания капитанов легкоатлетам Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову, сообщает ТАСС.

Вручил погоны капитана спортсменам статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков. Приказ о присвоении Ласицкене и Шубенкову очередных воинских званий был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря 2019 года.

В 2019 году Ласицкене стала спортсменкой года по версии ВФЛА. Прыгунья в высоту выиграла 22 турнира за год, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене стала первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту, а также единственной четырехкратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги».

Шубенковв 2019 году он стал победителем двух этапов «Бриллиантовой лиги», а также завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Дохе.