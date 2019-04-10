Клишина рассказала о задачах на предстоящий сезон

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью "СЭ" рассказала, в какой форме находится в настоящее время. Она также отметила, что по плану тренера у нее в предстоящем сезоне будет два пика.

– В каком вы сейчас состоянии? Насколько оно далеко от того, что было в августе 2017-го?

– Тогда я была на пике формы, а сейчас другой период – загрузочный. Хотя технические тренировки тоже есть и все неплохо. По плану тренера в этом сезоне у нас будет два пика. Чемпионат мира будет очень поздно – в конце сентября-начале октября. И форсировать события нет никакого смысла.

– Со вторым пиком все понятно, а первый должен прийтись на какие старты?

– Каких-то конкретных соревнований, на которых я должна выдать максимум, нет. У нас будет интенсивный июль. Не то чтобы очень много стартов, но тренировочный процесс будет подведен именно к выступлениям. И мы рассчитываем на качество, а не количество. Это гораздо важнее.

– Ваш тренер Лоран Сигрейв говорил, что в Лондоне-2017 у вас была техника очень близкая к той, которую он хотел бы видеть. Правильно понимаю, что сейчас стоит задача не добавлять что-то новое, а вернуться к той себе, образца двухлетней давности?

– Всегда есть нюансы. Если бы их не было, то, значит, прибавлять было бы не на чем. Так что кое-что все равно добавляем, устраняем маленькие недочеты. Борьба идет за каждый сантиметр. Не могу сказать, что у меня идеальный по технике прыжок. Да, близкий к очень хорошему, но есть еще куда расти.

– Задачи на предстоящий сезон какие ставите?

– Этот сезон – большая ступенька к следующему, олимпийскому. Все-таки Токио-2020 не за горами и нужно набраться положительного опыта, чтобы уже с хорошей платформы готовиться к Олимпийским играм. Чемпионат мира в Дохе очень важный этап. В Катаре я хотела бы повторить или улучшить то, что сделала в 2017 году.

– Сверхпоздние сроки проведения чемпионата мира пугают?

– Меня не пугают. Но я считаю, что под такой чемпионат мира было бы логично сдвинуть расписание всем – и организаторам коммерческих стартов, и внутренних. Так жить было бы гораздо проще. Ведь общее расписание осталось прежним, последний старт – в самом начале сентября. Знаю, что некоторые хватаются за голову и не знают, что им делать. Но для нас этот месяц без соревнований непреодолимой проблемой не является.

– В прошлом сезоне за все лето был один лишь прыжок за 7 м. Есть объяснение такому спаду?

– В год без чемпионата мира многие делают сезон проходящим. Кто-то прыгает на загрузке, некоторые, наоборот, отдыхают. Это понятно, максимально выжимать свой организм каждый сезон нерационально. А вот в Дохе, думаю, вся первая тройка будет за 7 м. (Владимир Иванов)

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