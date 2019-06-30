Источник: Сумма "российских" взяток в ИААФ достигает 3,4 миллиона евро

В распоряжении немецкого канала ARD оказалась копия 90-страничного расследования французской полиции по делу бывшего президента международной федерации (ИААФ) Ламина Диака и его помощников. 86-летнему Диаку предъявлено официальное обвинение в коррупции, по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В расследовании, в частности, говорится, что Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак систематически брали взятки от российских спортсменов за скрытие их допинговых случаев. В некоторых случаях сумма взятки достигала 700 000 евро. Всего таким образом семья Диаков получила взяток на сумму 3,45 миллиона евро.

Также Диаки незаконно получали деньги от лицензионных и спонсорских соглашений (в том числе, с российским банком и броадкастерами). Эти деньги сенегальцы впоследствие использовали, в том числе, для предвыборной кампании в своей стране. Так, в 2012 году они передали 1,5 миллиона евро кандидату Маки Саллу для победы на выборах президента, чего он впоследствие и добился. Судебные заседания по делу Диака и других обвиняемых начнутся в течение полугода. В числе обвиняемых – также бывший глава нашей национальной федерации Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной Алексей Мельников. (Наталья Марьянчик)