Исинбаева, Ганус и Аглицкая вошли в комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики сформировала комиссию по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Всероссийская федерация легкой атлетики сформировала комиссию по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Об этом сообщает официальный сайт организации.

21 апреля, информация о составе комиссии будет направлена в World Athletics, которая со своей стороны должна будет определить для работы в сотрудничестве с комиссией на территории России двух международных экспертов.

В состав комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, которую возглавил президент ВФЛА Евгений Юрченко, вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.

Министерство спорта в комиссии будет представлять заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, ОКР — директор по спорту — руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, РУСАДА — генеральный директор Юрий Ганус и заместитель главы агентства Маргарита Пахноцкая, комиссию спортсменов ВФЛА — член МОК, двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика. В состав комиссии также вошла советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова.

12 марта совет World Athletics принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics. При этом Всемирная легкоатлетическая ассоциация обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации, в состав которой должны войти представители Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, РУСАДА и не менее двух представителей, назначенных комиссией спортсменов ВФЛА.