ИААФ провела встречу с главой ВФЛА. Вероятно, на ней обсуждали дело Лысенко

Глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен сообщил, что 8 июня провел встречу с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным. На ней обсуждалась информация о причастности представителей ВФЛА к фабрикации данных по допинговому делу одного легкоатлета.

Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Он был временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов с августа 2018 года. По данным СМИ, предоставленные справки могли быть сфабрикованы при участии ВФЛА.

"Мистер Шляхтин заявил что ВФЛА скрывать нечего, что он лично окажет помощь в расследовании", - говорится в пресс-релизе ИААФ.

Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

По словам Андерсена, восстановление на данный момент было признано невозможным из-за расследования причастности чиновников ВФЛА к делу одного российского спортсмена. Кроме того, ИААФ проверяет информацию о работе отстраненных тренера и врача с российскими спортсменами, а также ждет от ВАДА данные по легкоатлетам, переданные Московской антидопинговой лабораторией.