Глава РУСАДА Ганус: "ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена"

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в нынешнем состоянии не может быть восстановлена в правах. Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике.

- Мы не можем озвучивать все материалы, но у нас есть основания говорить о том, что ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена, - цитирует ТАСС Гануса.

9 июня совет ИААФ продлил отстранение ВФЛА. По словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в ВАДА.

Кроме того, ИААФ проводит расследование возможной причастности официальных лиц ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов. По сообщению СМИ, документы по его делу могли быть сфальсифицированы. Также ИААФ изучает информацию о работе с атлетами отстраненных тренеров и врачей.

С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.