«Думаю, дело не в цвете кожи». Шубенков усомнился в чистоте мировых рекордов на 100 м

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о мировых рекордах на коротких дистанциях. По его мнению, белокожий атлет мог бы установить рекорд на 100-метровке. На данный момент лучший результат принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58).

— Мировой рекорд на 100 м от белого парня? Я где-то читал материал, что Болт — 9,58, а у всех четырех результатов после Болта были дисквалификации в течение карьеры, — сказал Шубенков в прямом эфире Instagram обозревателя «СЭ» Владимира Иванова. — Так что я думаю, дело не в цвете кожи. А так почему бы и нет? В другой реальности (смеется).

— А в чистоту Болта верите?

— Что значит верите или нет? К нему сейчас претензий никаких нет. Дальше идут Гэтлин, Пауэлл, Блейк — у них были дисквалификации.