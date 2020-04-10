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Допинг

«День чистого спорта». Российская легкоатлетка Клишина отметила в посте ВАДА и РУСАДА

14:56
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина сделала публикацию в своем Instagram в честь Дня чистого спорта.

— Сегодня День чистого спорта. Я — за честную игру в легкой атлетике, — написала Клишина.

Также, россиянка отметила в публикации Instagram-аккаунты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В 2013 году ВАДА утвердило 10 апреля как День чистого спорта. В этот день проводятся различные акции, пропагандирующие занятие спортом без применения допинга.

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