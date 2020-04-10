«День чистого спорта». Российская легкоатлетка Клишина отметила в посте ВАДА и РУСАДА
14:56
Российская легкоатлетка Дарья Клишина сделала публикацию в своем Instagram в честь Дня чистого спорта.
— Сегодня День чистого спорта. Я — за честную игру в легкой атлетике, — написала Клишина.
Также, россиянка отметила в публикации Instagram-аккаунты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В 2013 году ВАДА утвердило 10 апреля как День чистого спорта. В этот день проводятся различные акции, пропагандирующие занятие спортом без применения допинга.