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Дарья Клишина: «Семеня — очень приятный человек, спокойная»

21:14
Кастер Семеня. Фото CBC
Кастер Семеня. Фото CBC
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина тепло отозвалась о двукратной олимпийской чемпионке в беге на 800 м Кастер Семене. Южноафриканка в 2019 году вступила в конфликт с руководством Международной федерации легкой атлетики из-за нового правила о допуске спортсменок к стартам. Легкоатлетку, страдающую гиперандрогенией, обязали принимать препараты для снижения уровня тестостерона, она подала апелляцию в CAS.

— Отношусь к ней абсолютно нормально. Я с ней знакома, часто ездили на одни и те же старты, — сказала Клишина в прямом эфире Instagram. — Очень приятный человек, спокойная, не вызвала никакого негатива. Ничего против нее у меня нету.

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