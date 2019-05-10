Чичерова рассказала, почему планирует выступать только на российских соревнованиях

Олимпийская чемпиона Лондона-2012 Анна Чичерова в интервью "СЭ" рассказала, что неизвестно, когда дойдет очередь до ее заявки в ИААФ, чтобы получить допуск на международные соревнования. Она отметила, что пока планирует для себя только российские соревнования.

– Прошел уже год, как вы находитесь в пуле внесоревновательного тестирования. Подавали заявку в ИААФ для того, чтобы получить допуск на международные соревнования?

– Да, конечно. Я это сделала, как только истек год. Но к сожалению, панель меня пока даже не рассматривала. Там есть огромное количество заявлений, определенная процедура, и неизвестно, когда до моей заявки дойдет очередь. Поэтому пока я планирую для себя только российские соревнования, а там – посмотрим.

– Чемпионат мира в этом году необычно поздно, только в октябре. Если все-таки получится с допуском – вы сможете удерживать форму так долго?

– Помимо Дохи, я еще планирую попасть в команду на чемпионат мира среди вооруженных сил. Он будет даже еще позже, в конце октября. Хочется хотя бы на одном из этих стартов выступить. Безусловно, до конца сентября и, тем более, еще дальше – несколько непривычно. Но я особенно не волнуюсь на этот счет. Главное, быть здоровой и обходиться без травм. А так, опытные люди с этим справятся (смеется). (Наталья Марьянчик)

Анна Чичерова: "Непонятно, когда до моей заявки в ИААФ дойдет очередь"