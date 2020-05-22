Бывший тренер Клишиной: «Верю, что Дарья никогда не была причастна к допингу»

Бывший тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной американец Лорен Сигрейв рассказал в интервью «СЭ», как относится к выступлению российских спортсменов в нейтральном статусе.

— Я недостаточно знаю, чтобы рассуждать обо всех и о ситуации в целом. Поэтому буду говорить только конкретно о Дарье. Она всегда была доступна для тестирования со стороны любой организации, которая могла бы быть в этом заинтересована. Однажды одно национальное антидопинговое агентство — не скажу, какое именно — прислало допинг-офицера за пробой в 6 утра. Это промежуток, который Дарья указала как доступный для тестирования. Она сдала пробу, никаких проблем. Но на следующий день она позвонила мне снова: «Лорен, представляешь, они вернулись! Те же самые люди, два дня подряд». Очевидно, что они охотились конкретно за ней. Насколько я понимаю, логика такая: если она русская — значит, с высокой вероятностью может употреблять допинг. Естественно, никаких вопросов потом к этим пробам не было. И у меня есть все основания верить, что Дарья никогда не участвовала ни в чем подобном. (Наталья Марьянчик)

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