Борзаковский вспомнил, что был в полуобморочном состоянии после победы на Олимпиаде

Российский легкоатлет Юрий Борзаковский вспомнил свою победу на Олимпиаде-2004 в Афинах в беге на 800 метров.

— Мне приходилось обгонять по второй дорожке. Но я никогда на этом не зацикливался. Всегда строил тактику на бег так, чтобы не сбиваться со своего ритма. Я мог пробежать 810 или 815 метров. Главное, чтобы был ровный ритм. Это гораздо лучше, чем пробежать 801, но в рваном темпе, потому что на финише это сильно сказывается, — рассказал Борзаковский в интервью Russia Today.

— Вы осознавали, каким событием стала ваша победа?

— Спустя примерно месяц ощутил, что же я тогда сделал. Выиграть Олимпиаду было моей мечтой, за которой я следовал с 1997 года. Вот она сбылась, и осознание пришло спустя месяц, когда вернулся домой, а в Шереметьеве встречали (может, громко будет сказано), как Юрия Гагарина, который тоже что-то сделал впервые, чего еще никто никогда не делал. Ощущения были именно такие.

— Что происходило в тот день после финала, как засыпали?

— Сдал допинг-контроль, анализ крови, а на следующий день к обеду вышел на тренировки, потому что были еще старты. Но через день вернулся домой и понял, что больше нет смысла делать старты. Я был на разрыв у телекомпаний, нужно было везде присутствовать. Тогда отказался от соревнований, чтобы дать возможность всем пообщаться вдоволь и посвятить свою победу стране.

— Чье поздравление было самым неожиданным или приятным, какое больше всего запомнилось?

— Много было сообщений от друзей, но в первую очередь меня поздравил мой наставник. Когда я финишировал, на дорожку выбежал наш старший тренер, вручил мне флаг, пока я был в полуобморочном состоянии. Пошел делать круг почета и нашел Евстратова, получил поздравления от него. После допинг-контроля меня еще поздравил весь тренерский штаб сборной, и уже потом были тысячи звонков от близких, друзей. Было приятно.