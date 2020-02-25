Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас во избежание конфликта интересов, взвесив все за и против, я принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Какой бы прочной ни была моя уверенность в том, что смогу вывести федерацию из кризиса, — приводит ТАСС слова Борзаковского.

За месяц после того, как моя кандидатура была выдвинута на пост президента ВФЛА, вокруг российской легкой атлетики произошли события, которые во многом изменили как общее положение дел в нашем виде спорта, так и ситуацию с организацией и проведением внеочередной конференции. Был опубликован отчет AIU по делу Лысенко, World Athletics по сути выдвинула ультимативные условия для возобновления выдачи статуса нейтральных спортсменов и сохранения членства ВФЛА.

Приемлемое — это незамедлительное возобновление допуска наших чистых спортсменов к участию в международных соревнованиях и обеспечение их равных прав со спортсменами из других стран, в том числе в плане выступления на Олимпийских играх. Это главный приоритет для всех нас сейчас. Надеюсь, что коллеги, которые выдвинули мою кандидатуру, с пониманием отнесутся к этому решению.

Я сосредоточусь на выполнении обязанностей главного тренера сборной. Эта работа, особенно сейчас, требует полной вовлеченности, времени и повышенной персональной ответственности. Постараюсь делать ее с максимальной пользой.

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.