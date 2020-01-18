Антидопинговое агентство Великобритании не собирается передавать пробы Мо Фара по делу его тренера

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) не намерено передавать в ВАДА пробы бегуна Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара.

Салазар был отстранен на четыре года по обвинению в контрабанде тестостерона. Бывший президент ВАДА Крэйг Риди перед окончанием срока полномочий объявил о проверке спортсменов, которые сотрудничали с Салазаром. По его словам, это включает поиск образцов, которые можно повторно протестировать.

UKAD отклонило просьбу передать образцы Мо Фара, заявив, что повторная проверка может испортить пробы, которые должны храниться 10 лет для возможности тестирования в будущем с использованием новых методов обнаружения.

— Причина, по которой мы помещаем образцы в хранилище, заключается в том, что мы сможем провести повторные исследования, когда наука продвинется вперед. Поэтому каждый раз, когда мы открываем образец, чтобы его изучить, мы теряем возможность найти что-то новое, — цитирует The Telegraph исполнительного директора UKAD Николь Сапстид.

Мо Фара — четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.