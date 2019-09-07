22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на ЧМ

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что 22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на чемпионат мира. Он также добавил, что 35 спортсменов смогут поехать в Доху в случае, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) до 16 сентября выдаст им разрешения для участия в международных стартах.

— Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус, — приводит ТАСС слова Борзаковского. — Помимо этих спортсменов, у нас есть еще 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск. В женском марафоне мы не можем включить всех в заявку, поэтому теоретически еще 35 человек могут поехать на чемпионат мира. Мы надеемся, что они получат допуски на международные старты до 16 сентября, когда завершится срок подачи заявок.

В число 22 вошли: Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Алена Лутковская (все — прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (обе — прыжки в длину), Алексей Федоров (тройной прыжок), Максим Афонин, Александр Лесной (оба — толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина (все — метание молота), Илья Шкуренев (десятиборье), Яна Смердова, Василий Мизинов (оба — ходьба на 20 км), Федор Шутов (марафон), Полина Миллер (бег на 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (обе — бег на 400 м с барьерами), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами).