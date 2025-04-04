Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

4 апреля, 15:51

Российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивная гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

17-летняя Васильева является чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье.

В марте обладательницами нейтрального статуса стали Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина и Диана Чугунихина. 2 апреля стало известно, что никто из членов молодежной сборной России по спортивной гимнастике пока не получил нейтральный статус.

В 2022 году FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений в турнирах под эгидой организации. В 2024 году федерация разрешила гимнастам из России и Белоруссии принимать участие в турнирах при наличии нейтрального статуса.

Спортивная гимнастика
Читайте также
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»
Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд
Легков: «Как только мы вернемся, медали в лыжах останутся! Это наш родной вид спорта»
Шевченко: «Вопрос допуска российских команд не может рассматриваться»
Лещенко заявил, что сборная России по баскетболу может быть в тройке лучших в Европе
CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Никто из членов молодежной сборной России по спортивной гимнастике пока не получил нейтральный статус

Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости