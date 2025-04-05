Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG

Российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — сказано в заявлении.

В июле 2023 года FIG разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Условия допуска: Запрет на поддержку СВО и связи с вооруженными силами, проверка социальных сетей на соответствующую активность, форма — светло-синяя, инвентарь в художетсвенной гимнастике — белый, запрет национальной символики, гимна и любых проявлений национальной принадлежности.