Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

5 апреля, 13:20

Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG.
Фото Global Look Press

Российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — сказано в заявлении.

В июле 2023 года FIG разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Условия допуска: Запрет на поддержку СВО и связи с вооруженными силами, проверка социальных сетей на соответствующую активность, форма — светло-синяя, инвентарь в художетсвенной гимнастике — белый, запрет национальной символики, гимна и любых проявлений национальной принадлежности.

Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
Читайте также
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»
Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд
Легков: «Как только мы вернемся, медали в лыжах останутся! Это наш родной вид спорта»
Шевченко: «Вопрос допуска российских команд не может рассматриваться»
Лещенко заявил, что сборная России по баскетболу может быть в тройке лучших в Европе
CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус

Министерство спорта РФ поддержало решение гимнастов отказаться от турниров FIG

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости