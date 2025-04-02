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2 апреля, 10:42

Никто из членов молодежной сборной России по спортивной гимнастике пока не получил нейтральный статус

Сергей Ярошенко
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Главный тренер мужской молодежной сборной России по спортивной гимнастике Владимир Кириллов сказал, что никто из членов команды пока не получил нейтральный статус.

«Из-за санкций мы уже больше трех лет не имеем возможности соревноваться с сильнейшими соперниками из-за рубежа, но все равно продолжаем тренироваться по полной, несмотря ни на что. Очень прискорбно, что мы не выезжаем никуда, нам нужно развиваться. Наши ребята также подавали заявки на нейтральный статус, пока никто из молодых спортсменов его не получил, находимся в режиме ожидания. Нашей молодежи очень важно как можно быстрее вернуться на международные старты. Чем скорее это случится, тем сильнее будет наша взрослая команда на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе», — цитирует Кириллова ТАСС.

На данный момент нейтральный статус имеют 13 членов взрослых сборных России по спортивной гимнастике.

С 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в мировых турнирах при наличии нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
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