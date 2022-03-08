Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 10:04

«Вели себя некрасиво». Гимнаст Куляк — о букве Z на церемонии награждения в Дохе

Куляк прокомментировал букву Z на груди на этапе Кубка мира в Дохе
Сергей Разин
корреспондент
Иван Куляк.
Фото Instagram

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, почему решил выйти на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на груди.

«Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво. Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят ли нас до финалов.

Лично в мой адрес никто ничего не говорил и никакой агрессии не проявлял. Но в целом их поведение сильно нагнетало обстановку. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же», — рассказал Куляк в интервью RT.

5 марта Куляк завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/972733-kulyak-ukraina-bukva-z-gimnastika
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Федерации спортивной гимнастики России высказал поддержку спортсмену, против которого FIG открыла дело
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости