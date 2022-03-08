Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, почему решил выйти на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на груди.

«Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво. Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят ли нас до финалов.

Лично в мой адрес никто ничего не говорил и никакой агрессии не проявлял. Но в целом их поведение сильно нагнетало обстановку. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же», — рассказал Куляк в интервью RT.

5 марта Куляк завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.