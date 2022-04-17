Родионенко — о чемпионате России: «Тренеры полностью довольны результатами мужчин»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала итоги чемпионата России среди мужчин.

«Нормально все выступили. Кто лучше готов был, тот показал результат, — сказала Родионенко Metaratings.ru. — Я довольна, потому что это первый старт после Олимпийских игр для взрослых гимнастов, всё идёт своим чередом. Олимпийцы сейчас потихоньку восстанавливаются. Все наши специалисты и тренеры полностью довольны результатами мужчин на чемпионате России.

Денис Аблязин пропустил турнир из-за старой травмы ноги, он лечится. Надеюсь, в ближайшее время вернётся в строй, но кубок точно пропустит. Нет точных сроков возвращения Александра Карцева, он сейчас лечится в стационаре".

Чемпионом России среди мужчин в личном многоборье стал Артур Далалоян, второе место у Кирилла Прокопьева, бронза у Виктора Калюжина.