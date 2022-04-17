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Тренер гимнастов Алфосов доволен выступлением олимпийских чемпионов на чемпионате России

Роман Шишов
Корреспондент
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Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов доволен тем, как выступили на завершившемся в воскресенье в Казани чемпионате страны олимпийские чемпионы.

Мужской чемпионат России по спортивной гимнастике проходил в Казани с 13 по 17 апреля.

«Мы довольны, что прошли эти соревнования, рады, что у нас есть возможность выступать, — цитирует ТАСС Алфосова. — Я доволен тем, как выступали здесь наши олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств. Проявили себя в Казани и молодые спортсмены, у которых не все еще получается. Мне пока не хочется называть их имена, чтобы не делать какие-то авансы, пусть трудятся и равняются на своих старших товарищей».

На гимнастический помост столицы Татарстана выходили обладатели золотых олимпийских медалей командного турнира Игр в Токио Никита Нагорный, Давид Белявский и Артур Далалоян.

Нагорный в итоге выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду, Далалоян — золото и бронзу, Белявский — золото. Из-за проблем со здоровьем Нагорный и Белявский вынуждены были пропустить финал личного многоборья, а Далалоян снялся с финалов на отдельных снарядах.

Источник: https://tass.ru/sport/14397687
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