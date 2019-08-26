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Главной темой нового шоу Алексея Немова станет театр. Это нужно видеть

19:30
Алексей Немов с сыном. Фото Константин Пухов, "Геофото" Шоу Алексея Немова - это всегда искры и эмоции.
Алексей Немов с сыном. Фото Константин Пухов, "Геофото"

В октябре 2019 года в МСА «Лужники» Алексей Немов представит уже восьмую постановку «Легенд спорта». Каждый год легендарный гимнаст выбирает новую тему и наполняет шоу новым содержанием. Неизменным остается одно — на одной арене собираются звезды российской и мировой гимнастики, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Алия Мустафина, Оксана Чусовитина, Иордан Йовчев и другие. Вместе с ними на сцену выходят звезды художественной и эстетической гимнастики, прыжков на батуте и акробатики.

2019 год в России объявлен Годом театра. И главной темой спортивного шоу «Легенды спорта» тоже станет театр. В основу номеров лягут сюжеты знаменитых театральных постановок самых разных жанров, а в шоу примут участие знаменитые артисты, а также актеры театра и кино.

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