Главной темой нового шоу Алексея Немова станет театр. Это нужно видеть

В октябре 2019 года в МСА «Лужники» Алексей Немов представит уже восьмую постановку «Легенд спорта». Каждый год легендарный гимнаст выбирает новую тему и наполняет шоу новым содержанием. Неизменным остается одно — на одной арене собираются звезды российской и мировой гимнастики, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Алия Мустафина, Оксана Чусовитина, Иордан Йовчев и другие. Вместе с ними на сцену выходят звезды художественной и эстетической гимнастики, прыжков на батуте и акробатики.

2019 год в России объявлен Годом театра. И главной темой спортивного шоу «Легенды спорта» тоже станет театр. В основу номеров лягут сюжеты знаменитых театральных постановок самых разных жанров, а в шоу примут участие знаменитые артисты, а также актеры театра и кино.

(0+)