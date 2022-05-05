Гимнастка Мельникова возобновила тренировки в составе сборной России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова возобновила тренировки в составе национальной команды.

«Мельникова начала тренироваться на «Круглом». Поначалу она хотела вернуться 1 июня, но сейчас решила пораньше заехать на базу, так как поняла, что пора начинать готовиться. Ангелина не сидит постоянно на базе, мы ей разрешили приезжать только на тренировки. Она говорит, что сделала новые вольные упражнения, но мы пока не видели их», — приводит слова Родионенко ТАСС.

21-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпийских игр в командном первенстве.