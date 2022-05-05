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Сегодня, 11:41

Олимпийский чемпион Никита Нагорный отложил тренировки ради участия в параде Победы

Виктория Кравченко
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Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио гимнаст Никита Нагорный присоединиться к сборной России на базе «Озеро Круглое» после Дня Победы. Сбор команды стартовал 2 мая.

«Никиты пока нет на сборе. Он готовится к параду Победы в составе «Юнармии», которую возглавляет. Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на «Озере Круглом», он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям», — цитирует старшего тренера национальной команды Валентину Родионенко ТАСС.

Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» с декабря 2020 года.

Никита Нагорный
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