Гимнастка Листунова снялась с Кубка Воронина из-за боли в ноге

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова снялась с личного многоборья на Кубке Воронина из-за боли в ноге, возникшей в результате ушиба во время выступления на бревне.

Гимнастка не вышла на вольные упражнения и покидала зал, аккуратно наступая на травмированную весной ногу.

«Она на соскоке с бревна дернула ногу, — сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Ольга Петровичева. — А так как мы еще полностью не восстановились, решили просто не рисковать. Это не травма, просто ей стало немного больно».

В феврале Листунова порвала ахиллово сухожилие во время тренировки. Спортсменку срочно прооперировали, после чего она начала длительное восстановление.

20-летняя Листунова завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпиады в Токио и стала чемпионкой Европы 2021 года в личном многоборье.