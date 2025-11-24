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Спортивная гимнастика

24 ноября 2025, 17:08

Гимнастка Листунова снялась с Кубка Воронина из-за боли в ноге

Анастасия Пилипенко

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова снялась с личного многоборья на Кубке Воронина из-за боли в ноге, возникшей в результате ушиба во время выступления на бревне.

Гимнастка не вышла на вольные упражнения и покидала зал, аккуратно наступая на травмированную весной ногу.

«Она на соскоке с бревна дернула ногу, — сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Ольга Петровичева. — А так как мы еще полностью не восстановились, решили просто не рисковать. Это не травма, просто ей стало немного больно».

В феврале Листунова порвала ахиллово сухожилие во время тренировки. Спортсменку срочно прооперировали, после чего она начала длительное восстановление.

20-летняя Листунова завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпиады в Токио и стала чемпионкой Европы 2021 года в личном многоборье.

Источник: ТАСС
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Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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