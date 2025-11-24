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Спортивная гимнастика

24 ноября 2025, 10:06

Духно победил в опорном прыжке на чемпионате мира среди юниоров

Алина Савинова

Российский гимнаст Арсений Духно стал чемпионом мира среди юниоров в опорном прыжке.

17-летний спортсмен набрал за выступление 14,333 балла. Второе место занял британец Сол Скотт (14,066 балла), третье — его соотечественник Эван Макфиллипс (13,950).

В субботу Духно также завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он является единственным российским спортсменом в мужской программе.

Соревнования проходят в Маниле (Филиппины) и завершатся 24 ноября. Международная федерация гимнастики (FIG) допускает россиян и белорусов к турнирам только в нейтральном статусе.

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Спортивная гимнастика
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