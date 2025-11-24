Маринов и Рощина стали победителями Кубка Воронина в многоборье

Гимнасты Даниел Маринов и Людмила Рощина стали победителями в многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике.

В мужском турнире Маринов завоевал золото с результатом 80,900 балла. Второе место занял Савелий Седин (79,650), а бронзу взял Артур Давтян (79,200).

Рощина выиграла соревнования среди женщин, набрав 55,000 баллов. Серебро досталось Елизавете Ус (52,800), а третье место заняла Злата Осокина (52,100).

Кубок Воронина проходит в Москве и завершится 25 ноября.