Маринов и Рощина стали победителями Кубка Воронина в многоборье
Гимнасты Даниел Маринов и Людмила Рощина стали победителями в многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике.
В мужском турнире Маринов завоевал золото с результатом 80,900 балла. Второе место занял Савелий Седин (79,650), а бронзу взял Артур Давтян (79,200).
Рощина выиграла соревнования среди женщин, набрав 55,000 баллов. Серебро досталось Елизавете Ус (52,800), а третье место заняла Злата Осокина (52,100).
Кубок Воронина проходит в Москве и завершится 25 ноября.
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