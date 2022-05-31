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Сегодня, 09:59

Гимнаст Нагорный выступит на Кубке России в Калуге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что примет участие в Кубке России.

«Мы пока не пропустили ни одного крупного международного старта, из тех, что планировались. Моим следующим соревнованием станет Кубок России, который пройдет в июле в Калуге», — приводит ТАСС слова Нагорного.

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходил с 6 по 17 апреля в Казани, Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке.

Кубок России пройдет с 4 по 10 июля в Калуге.

Источник: https://tass.ru/sport/14776027
Никита Нагорный
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