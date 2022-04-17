Чемпион России из Болгарии Маринов заявил, что у олимпийского чемпиона Нагорного лишний вес

Чемпион России-2022 из Казани Даниел Маринов прокомментировал выступление олимпийского чемпиона Никиты Нагорного на чемпионате России в Татарстане.

Маринов родился в Болгарии и имеет двойное гражданство.

«Меня очень удивил Никита. Он опытный гимнаст и для всех нас большой плюс выступать рядом с ним. Но он готовился к чемпионату всего-то 10 дней от силы, так что в этих обстоятельствах показал хороший результат, достойный. У него уже отточенные сильные комбинации, которые он делает уже очень давно. Но даже с ними он справился. У Нагорного много лишнего веса, таланта и сил. И он тоже большой молодец, я удивляюсь им и равняюсь на него», — сказал Маринов.

Нагорный занял на перекладине шестое место.