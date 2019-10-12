Белявский уверен, что сборная России сможет выступить на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст Давид Белявский выразил уверенность, что сборная России сможет выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В субботу 27-летний спортсмен стал восьмым в упражнениях на коне на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Ранее мужская сборная России, в составе которой был Белявский, впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире.

— Я уверен, что Олимпиада будет, — приводит РИА «Новости» слова Белявского. — Даже в голове нет мыслей о том, что ее может не быть. Что касается нейтральной формы... Главное, чтобы красивая была.

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