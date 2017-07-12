Новак Джокович: "Проблемы с локтем беспокоят меня уже полтора года"

Сербский теннисист Новак Джокович после отказа от продолжения борьбы в четвертьфинале Уимблдона отметил, что боль в локте его беспокоит уже больше полутора лет. Он также добавил, что сожалеет о том, что приходится покидать турнир таким образом.

– Меня беспокоит не плечо, а локоть, причем уже больше полутора лет, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Джоковича. – Очень жаль, что мне пришлось так закончить свое выступление на Уимблдоне. Если кто-то и сожалеет об этом, это я. Но я пытался. Пытался сделать все, что мог, чтобы сегодня находиться в лучшей форме. В первые 30 минут боль была выносимая, но все лекарства не могли полностью помочь.