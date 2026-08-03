Сестры Уильямс получили уайлд-кард на парный турнир WTA в Цинциннати

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард на турнир категории WTA 1000 в Цинциннати, где выступят в парном разряде, сообщается на странице соревнований в соцсети X.

В последний раз сестры играли вместе в паре на Открытом чемпионате США 2022 года, где уступили в первом круге чешкам Луции Градецкой и Линде Носковой. В нынешнем сезоне Серена и Винус должны были выступить на Уимблдоне, однако снялись с турнира из-за травмы Серены.

Серене Уильямс 44 года, Винус — 46 лет. За карьеру сестры выиграли 14 титулов Большого шлема в парном разряде и трижды становились олимпийскими чемпионками. Турнир в Цинциннати пройдет с 13 по 23 августа.