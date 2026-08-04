Хачанов сыграет с Саккари в миксте на US Open
Пресс-служба турнира «Большого шлема» US Open опубликовала новые пары в заявочном листе смешанного разряда.
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в паре с Марией Саккари из Греции.
Другие пары:
- Каролина Мухова (Чехия) и Якуб Меншик (Чехия)
- Анна Калинская (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия)
- Эмма Наварро (США) и Томми Пол (США)
- Кэти Бултер (Великобритания) и Алекс де Минор (Австралия)
- Татьяна Мария (Германия) и Валентин Вашеро (Монако)
- Элина Свитолина (Украина) и Гаэль Монфис (Франция)
- Винус Уильямс (США) и Александр Бублик (Казахстан)
- Елена Остапенко (Латвия) и Марсело Аревало (Сальвадор)
Матчи основных сеток US Open-2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. Смешанный турнир состоится с 25 по 26 августа. Восемь мест в сетке будут распределены по wild card, еще две путевки разыграют в квалификации 24 августа.
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