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Сегодня, 00:04

Хачанов сыграет с Саккари в миксте на US Open

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба турнира «Большого шлема» US Open опубликовала новые пары в заявочном листе смешанного разряда.

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в паре с Марией Саккари из Греции.

Другие пары:

  • Каролина Мухова (Чехия) и Якуб Меншик (Чехия)
  • Анна Калинская (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия)
  • Эмма Наварро (США) и Томми Пол (США)
  • Кэти Бултер (Великобритания) и Алекс де Минор (Австралия)
  • Татьяна Мария (Германия) и Валентин Вашеро (Монако)
  • Элина Свитолина (Украина) и Гаэль Монфис (Франция)
  • Винус Уильямс (США) и Александр Бублик (Казахстан)
  • Елена Остапенко (Латвия) и Марсело Аревало (Сальвадор)

Матчи основных сеток US Open-2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. Смешанный турнир состоится с 25 по 26 августа. Восемь мест в сетке будут распределены по wild card, еще две путевки разыграют в квалификации 24 августа.

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Теннис
US Open
Александр Бублик
Анна Калинская
Винус Уильямс
Карен Хачанов
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