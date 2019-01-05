Рублев обыграл Донского в квалификации турнира в Сиднее

Андрей Рублев переиграл Евгения Донского в первом круге квалификации турнира в Сиднее – 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 11 минут. Это была вторая встреча между соотечественниками. Прошлым летом Донской оказался сильнее Рублева в первом круге "Мастерса" в Торонто. В этой встрече Рублев выиграл 80 процентов очков на первой подаче и сделал 5 эйсов при 4 двойных ошибках. Соперник россиянина по финалу квалификации определится во встрече австралийца Кристофера О'Коннелла и аргентинца Гуидо Андреоцци.