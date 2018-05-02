Вратарь сборной Канады: "Было бы круто сыграть со сборной России на чемпионате мира"

Форвард сборной Канады Дарси Кемпер в интервью "СЭ" рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Он отметил, что не против сыграть со сборной России.
– Кто главный фаворит чемпионата мира?
– Я бы хотел назвать им сборную Канады. Потому что цель у нас простая – приехать в Данию и победить. Настрой у нас именно такой. Правда, до плей-офф еще далеко. Тем лучше – успеем наладить командную игру.
– Хотели бы сыграть против сборной России на определенном этапе?
– Кто бы нам ни попался в плей-офф – всех будем пытаться обыграть. Россия так Россия. Но нельзя не признать, что наше противостояние – одно из величайших в хоккее. Я никогда не играл против России. Так что если у меня появится такой шанс – будет круто. (Игорь ЕРОНКО)
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