Вратарь сборной Канады: "Было бы круто сыграть со сборной России на чемпионате мира"

Форвард сборной Канады Дарси Кемпер в интервью "СЭ" рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Он отметил, что не против сыграть со сборной России.

– Кто главный фаворит чемпионата мира?

– Я бы хотел назвать им сборную Канады. Потому что цель у нас простая – приехать в Данию и победить. Настрой у нас именно такой. Правда, до плей-офф еще далеко. Тем лучше – успеем наладить командную игру.

– Хотели бы сыграть против сборной России на определенном этапе?

– Кто бы нам ни попался в плей-офф – всех будем пытаться обыграть. Россия так Россия. Но нельзя не признать, что наше противостояние – одно из величайших в хоккее. Я никогда не играл против России. Так что если у меня появится такой шанс – будет круто. (Игорь ЕРОНКО)

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