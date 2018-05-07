В воротах - Трус. Белоруссия назвала состав на матч с Россией

Сборная Белоруссии объявила состав на матч чемпионата мира-2018 против сборной России. 29-летний голкипер Виталий Трус дебютирует на мировом первенстве.

Полностью заявка белорусов выглядит так: Трус (Карнаухов); Лисовец – Хенкель, Дрозд – Матерухин – Китаров; Воробей – Коробов, Шарангович – Плэтт – Ленгле; Денисов – Дюков, Развадовский – Демков – Гаврус; Устиненко – Фальковский, Павлович – Сушко – Ковыршин.

Для российской команды это будет третий матч мирового первенства, в первых двух сборная одержала победу над французами (7:0) и над австрийцами (7:0). Белорусская комнада в двух предыдущих матчах потерпела поражение от вранцузов (2:6) и шведов (0:5) и является единственной в группе А, не набравшей пока ни одного очка.

Матч сборной России против сборной Белоруссии состоится 7 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.

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