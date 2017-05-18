Россия - Чехия: онлайн и видеотрансляция матча чемпионата мира - в 17.15

В четверг, 18 мая, в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет матч Россия – Чехия. Игра в Париже на AccorHotels Arena начнется в 17.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Также Первый канал покажет видеотрансляцию встречи в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ".

Сборные России и Чехии в шестой раз встретятся в четвертьфинале чемпионата мира. И только два раза в квартет сильнейших удалось пробиться россиянам (в 2002-м и 2007 годах). Два раза пути россиян и чехов пересекались в финалах крупнейших турниров, трижды они решали судьбу бронзы. Любопытно, что медальные матчи неизменно оставались за чехами. Подробности – по ссылке.

Все четвертьфиналы чемпионата мира-2017 назначены на четверг, 18 мая. Полуфиналы пройдут в субботу, 20 мая. Финал и матч за 3-е место состоятся в воскресенье, 21 мая. По два четвертьфинала примут Кельн и Париж, оставшиеся игры плей-офф – немецкий город.

Победитель пары Россия – Чехия в полуфинале сыграет с победителем пары Канада – Германия. В другой половине сетки встречаются США – Финляндия и Швейцария – Швеция.