Никитин - новый главный тренер ЦСКА. ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Никитин - новый главный тренер ЦСКА

Игорь НИКИТИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь НИКИТИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Игоря Никитина. Напомним, что 44-летний специалист работал старшим тренером ЦСКА последние три сезона, а также входил в тренерский штаб сборной России.

В 2008 году, после завершения карьеры игрока, Никитин вошел в тренерский штаб "Авангарда". По ходу сезона 2008/09 дважды становился исполняющим обязанности главного тренера команды. В сезоне 2009/10 был главным тренером омского клуба. В сезонах 2010/11 и 2011/12 занимал должность ассистента главного тренера "Авангарда". В 2013 году назначен ассистентом главного тренера "Сибири". Из новосибирского клуба Никитин перебрался в ЦСКА.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.

Дополнительная информация

http://cska-hockey.ru/news/Igor_Nikitin_naznachen_glavnym_trenerom_PHK_CSKA

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КОММЕНТАРИИ (5)
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za_yatc

То, о чем так долго говорили корреспонденты СЭ, свершилось.

14:11

ravilius777

да почему Быкова то не вернули?? эта Роснефть не то ни се

13:52

bond1951

молодцы молодых надо выдвигать думаю он справится все таки 3 года старшим все в теме удачи тебе НИКИТА.................

13:45

sovmilitary

От безысходности? Явно, что снимая Квартального, не Никитина планировали на его место. С кем-то не срослось или вообще плана на нового ГТ не было? А пауза как-то уж затянулась и становилась натянутой...

13:35

Vlаdimir

Хорошо бы, но верится с трудом ...

13:17