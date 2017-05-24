Никитин - новый главный тренер ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Игоря Никитина. Напомним, что 44-летний специалист работал старшим тренером ЦСКА последние три сезона, а также входил в тренерский штаб сборной России.

В 2008 году, после завершения карьеры игрока, Никитин вошел в тренерский штаб "Авангарда". По ходу сезона 2008/09 дважды становился исполняющим обязанности главного тренера команды. В сезоне 2009/10 был главным тренером омского клуба. В сезонах 2010/11 и 2011/12 занимал должность ассистента главного тренера "Авангарда". В 2013 году назначен ассистентом главного тренера "Сибири". Из новосибирского клуба Никитин перебрался в ЦСКА.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.