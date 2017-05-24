Никитин - новый главный тренер ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Игоря Никитина. Напомним, что 44-летний специалист работал старшим тренером ЦСКА последние три сезона, а также входил в тренерский штаб сборной России.
В 2008 году, после завершения карьеры игрока, Никитин вошел в тренерский штаб "Авангарда". По ходу сезона 2008/09 дважды становился исполняющим обязанности главного тренера команды. В сезоне 2009/10 был главным тренером омского клуба. В сезонах 2010/11 и 2011/12 занимал должность ассистента главного тренера "Авангарда". В 2013 году назначен ассистентом главного тренера "Сибири". Из новосибирского клуба Никитин перебрался в ЦСКА.
Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.
Дополнительная информация
http://cska-hockey.ru/news/Igor_Nikitin_naznachen_glavnym_trenerom_PHK_CSKA
za_yatc
То, о чем так долго говорили корреспонденты СЭ, свершилось.
14:11
ravilius777
да почему Быкова то не вернули?? эта Роснефть не то ни се
13:52
bond1951
молодцы молодых надо выдвигать думаю он справится все таки 3 года старшим все в теме удачи тебе НИКИТА.................
13:45
sovmilitary
От безысходности? Явно, что снимая Квартального, не Никитина планировали на его место. С кем-то не срослось или вообще плана на нового ГТ не было? А пауза как-то уж затянулась и становилась натянутой...
13:35
Vlаdimir
Хорошо бы, но верится с трудом ...
13:17