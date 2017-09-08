Игорь Никитин: "Ребята выполнили установку, дождались моментов и реализовали их"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (3:1) отметил, что встреча получилась интересная и он доволен игрой своей команды.

– Игра была интересная, – сказал Никитин. – Мы понимали, что "Динамо" проводит четвертый матч, что они будут ждать контратак и нужно будет исключить этот момент и дождаться своих возможностей забросить шайбу. В принципе ребята выполнили игровую установку, дождались моментов и реализовали их. Мы довольны. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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