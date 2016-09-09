22:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Грег Скотт: "У СКА достаточно сильных игроков и без Дацюка"

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Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (2:1) высоко оценил класс соперника. Форвард добавил, что уже успел освоиться в армейском клубе, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Всегда приятно забивать первыми, – начал Скотт. – Переломным моментом была шайба Да Косты, которую он забросил в касание. Это реально поменяло игру.

– Уже освоились в ЦСКА?

– Могу сказать, что это очень хорошая лига. Много классных игроков. А я стараюсь делать свою работу. Надеюсь, что я уже влился в коллектив.

– Система Квартальнова похожа на американский стиль игры?

– У ЦСКА очень быстрый и энергичный хоккей. Мне нравится так играть. Такой системе сложно противостоять.

– Были мысли, что будет легче из-за отсутствия некоторых игроков СКА?

– Понятно, что если убрать Дацюка из состава – получится брешь, но у СКА достаточно игроков, чтобы его отсутствие не было таким критичным.

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