«Трактор» — «Амур»: видеообзор матча
«Амур» победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Игра прошла 6 октября в Челябинске.
Голы гостей забили Алексей Кручинин и Ярослав Лихачев. У хозяев отличился Артемий Низамеев.
«Амур» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» с 10 очками идет на девятой строчке.
8 октября команды проведут еще один матч в Челябинске.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|11
|4
|23
|2
|Нефтехимик
|14
|8
|6
|18
|3
|Барыс
|13
|8
|5
|16
|4
|Амур
|13
|7
|6
|15
|5
|Салават Юлаев
|14
|7
|7
|15
|6
|Ак Барс
|14
|7
|7
|15
|7
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|8
|Адмирал
|14
|5
|9
|13
|9
|Авангард
|13
|6
|7
|12
|10
|Сибирь
|14
|4
|10
|11
|11
|Трактор
|13
|5
|8
|10
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|ЦСКА
|14
|11
|3
|22
|3
|Северсталь
|14
|8
|6
|18
|4
|Торпедо НН
|13
|9
|4
|18
|5
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|6
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|7
|СКА
|12
|8
|4
|16
|8
|Динамо Мн
|14
|5
|9
|15
|9
|Динамо М
|15
|5
|10
|12
|10
|Лада
|14
|1
|13
|6
|11
|Сочи
|13
|2
|11
|4
Результаты / календарь
30.09
1.10
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10.10
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12.10
13.10
14.10
15.10
|10.10
|10:00
|Адмирал – Лада
|4 : 3 ОТ
|10.10
|14:00
|Трактор – Сибирь
|1 : 2
|10.10
|15:00
|Барыс – Авангард
|5 : 1
|10.10
|17:00
|Локомотив – Динамо Мн
|6 : 1
|10.10
|17:00
|Ак Барс – Северсталь
|1 : 4
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