«Трактор» — «Амур»: видеообзор матча

«Амур» победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Игра прошла 6 октября в Челябинске.

Голы гостей забили Алексей Кручинин и Ярослав Лихачев. У хозяев отличился Артемий Низамеев.

«Амур» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» с 10 очками идет на девятой строчке.

8 октября команды проведут еще один матч в Челябинске.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max