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Трактор — Амур: видеообзор матча КХЛ 6 октября 2026

«Трактор» — «Амур»: видеообзор матча

Алина Савинова

«Амур» победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Игра прошла 6 октября в Челябинске.

Голы гостей забили Алексей Кручинин и Ярослав Лихачев. У хозяев отличился Артемий Низамеев.

«Амур» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» с 10 очками идет на девятой строчке.

8 октября команды проведут еще один матч в Челябинске.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 15 11 4 23
2 Нефтехимик 14 8 6 18
3 Барыс 13 8 5 16
4 Амур 13 7 6 15
5 Салават Юлаев 14 7 7 15
6 Ак Барс 14 7 7 15
7 Автомобилист 13 6 7 14
8 Адмирал 14 5 9 13
9 Авангард 13 6 7 12
10 Сибирь 14 4 10 11
11 Трактор 13 5 8 10
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 ЦСКА 14 11 3 22
3 Северсталь 14 8 6 18
4 Торпедо НН 13 9 4 18
5 Шанхай Дрэгонс 11 8 3 17
6 Спартак 14 7 7 16
7 СКА 12 8 4 16
8 Динамо Мн 14 5 9 15
9 Динамо М 15 5 10 12
10 Лада 14 1 13 6
11 Сочи 13 2 11 4
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15.10
10.10 10:00 Адмирал – Лада 4 : 3 ОТ
10.10 14:00 Трактор – Сибирь 1 : 2
10.10 15:00 Барыс – Авангард 5 : 1
10.10 17:00 Локомотив – Динамо Мн 6 : 1
10.10 17:00 Ак Барс – Северсталь 1 : 4
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