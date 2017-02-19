Главный арбитр КХЛ провел совещание с Квартальновым, Скудрой и другими тренерами

В воскресенье главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов провел совещение с тренерами клубов, сообщает сайт лиги. По ходу мероприятия обсуждались вопросы по разбору спорных моментов взятия ворот.

В совещании принимали участие главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, "Торпедо" – Петерис Скудра, "Динамо" – Сергей Орешкин, "Трактора" – Анвар Гатиятулин, "Северстали" – Александр Гулявцев, "Амура" – Андрей Мартемьянов, рижского "Динамо" – Нормундс Сейейс, тренер "Авангарда" – Дмитрий Рябыкин, тренер "Витязя" – Равиль Якубов, тренер магнитогорского "Металлурга" Владимир Антипин, а также генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд.

– Должно быть единое понимание правил игры в хоккей и понимание стандартов, – сказал Анисимов. – Поэтому мы показали презентацию с подборкой видеоматериалов. На совещании в понедельник будем показывать ее и судьям, отобранным для работы в плей-офф. У тренеров были вопросы по видеомоментам, по видеопримерам, и это нормально и хорошо, потому что они не могут знать тонкости, которые мы показываем арбитрам. Мы пытались показать тренерам, в том числе работу, которую мы регулярно проводим с судьями в течение сезона.

Очень подробно разобрались с запросами тренера и взятием ворот. В течение последних двух месяцев было много таких моментов в связи с тем, что шла борьба за восьмерку, и сейчас в плей-офф будет особое внимание уделяться именно взятию ворот. Не должно быть такого, чтобы главный арбитр и департамент судейства говорили: "Мы тут подумали, и вот правила". Это клубы должны говорить, как мы будем играть. Наши правила написаны на основе правил ИИХФ, хотя и несколько отличаются от них. И я еще раз призываю и руководителей клубов, и главных тренеров обращаться, обращать внимание на определенные моменты, предлагать свое видение.