Андрей Скабелка: "Спаренные игры - больше матчи на выживание, чем на зрелищность"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка отметил, что клуб не увидел явных просчетов в новом календаре КХЛ. Он также добавил, что команду не пугают спаренные матчи, хоть они и являются больше играми на выживание.

– Сейчас многие клубы жалуются, что у них будут слишком длинные выездные и домашние серии в новом сезоне. Нравится ли вам календарь нового сезона?

– Мне сложно сказать. Мне кажется, в олимпийский год сложно всем угодить, – приводит "Бизнес Online" слова Скабелки. - Какой есть календарь, такой есть. Будем готовиться к такому календарю и играть по нему все матчи. Явных просчетов в календаре мы не увидели.

– Какие пожелания по календарю были у "Авангарда"? Учли ли их?

– Наверное, основным пожеланием у нас было не оставлять болельщиков зимой на два месяца без хоккея. В предварительном календаре у нас весь январь был выездным, а в феврале, соответственно, будет Олимпиада. В итоге лига пошла нам навстречу.

– Не пугают ли вас спаренные матчи? "Авангард" выступал за серии до трех побед или спаренные матчи?

– Нас ничего не пугает. А что нас должно пугать? Конечно, лучше через день играть, потому что тогда в плей-офф хоккей становится более динамичным. Спаренные игры со всеми переездами, перелетами это все-таки больше на выживание матчи, чем на зрелищность.