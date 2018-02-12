Украинская национальная телерадиокомпания отказалась от трансляции ЧМ-2018

Украинская Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась транслировать матчи чемпионата мира-2018.

– Чемпионат мира по футболу в России пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать, – цитирует ТАСС руководителя телерадиокомпании Зураба Аласанию со ссылкой на "Правительственный курьер". – Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. Общественное [телевидение] может показывать чемпионат мира в Москве? Нет. И вот теперь рынок, имевший договоренности про параллельный показ, узнав о позиции общественного [телевидения], также начал отказываться.

В мае 2017 года Аласания заявил, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей чемпионата мира-2018, даже если это будет стоить ему должности. В декабре 2017-го телерадиокомпания отказалась транслировать жеребьевку группового этапа турнира. Федерация футбола Украины в феврале 2018 года отказалась от своей квоты на приобретение билетов на ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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