Толиссо заменит Матюиди в стартовом составе сборной Франции

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо выйдет на поле в стартовом составе сборной Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая, утверждает L'Equipe. Игрок мюнхенского клуба заменит Блеза Матюиди, который не сможет сыграть с уругвайцами из-за дисквалификации.
Таким образом, стартовый состав французов будет выглядеть следующим образом: Ллорис, Павар, Юмтити, Варан, Эрнандез, Канте, Погба, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Жиру.
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