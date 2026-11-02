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Источник: ФИФА оплатила 4 миллиона долларов налогов за Инфантино в США

Источник: ФИФА оплатила 4 миллиона долларов налогов за Инфантино в США

Сергей Ярошенко

Международная федерация футбола (ФИФА) оплатила около 4 миллионов долларов налогов за президента организации Джанни Инфантино в США, сообщает The New York Times.

По информации источника, речь идет о налоговых обязательствах Инфантино за период с 2024 по 2026 год, когда он проживал в Майами в рамках подготовки к чемпионату мира. Глава ФИФА договорился с организацией об оплате этих расходов.

В ФИФА действовал механизм компенсации налогов для сотрудников, переехавших в США для организации турнира. Однако изначально он не распространялся на выборных должностных лиц, в том числе президента федерации. Отмечается, что в 2024 году небольшой комитет одобрил предоставление Инфантино этой льготы, но решение не было закреплено в официальных документах.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые приняли участие 48 сборных.

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Впоследствии он дважды переизбирался на безальтернативной основе. Следующие выборы президента организации состоятся в марте 2027 года.

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Джанни Инфантино
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

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