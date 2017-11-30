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Линекер сфотографировался у Кремля и попросил водки

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Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию у Кремля и заявил, что ему "нужна водка". Кроме того, Линекер в социальной сети выложил фотографию в компании Забиваки, который поздравил англичанина с днем рождения. Сегодня экс-форварду "Барселоны" исполнилось 57 лет.

Напомним, что Линекер в компании российской телеведущей Марии Командной проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.

Линекер: бомбардир, остряк и филантроп

 

Rehearsals done for the day. I need Vodka.

Публикация от Gary Lineker (@garylineker) Ноя 29 2017 в 8:38 PST

 

Birthday hug with Zabivaka

Публикация от Gary Lineker (@garylineker) Ноя 30 2017 в 6:04 PST

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

О! А я не помню, как он играл в "Барселоне"...)

18:22