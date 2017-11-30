Линекер сфотографировался у Кремля и попросил водки

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию у Кремля и заявил, что ему "нужна водка". Кроме того, Линекер в социальной сети выложил фотографию в компании Забиваки, который поздравил англичанина с днем рождения. Сегодня экс-форварду "Барселоны" исполнилось 57 лет.

Напомним, что Линекер в компании российской телеведущей Марии Командной проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.

Линекер: бомбардир, остряк и филантроп