"Барселона" создаст первую европейскую женскую команду в Северной Америке

"Барселона" поддержала идею создания женской футбольной команды в США, сообщает официальный сайт клуба. Совет директоров каталонцев одобрил план развития женского футбола в регионе. Свое выступление команда начнет в Национальной женской футбольной лиге с 2018 года. "Барселона" станет первым европейским клубом, у которого появится команда в американской профессиональной лиге по женскому футболу.

Женский футбольный клуб "Барселона" появился в 1988 году. За время существования ему удалось четыре раза выиграть чемпионат Испании, завоевать четыре раза Кубок Королевы и семь раз женский Кубок Каталонии.