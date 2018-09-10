17:58 | Футбол — Сборная России

РФС "абсолютно уверен", что у Черышева нет проблем с допингом

Денис Черышев. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Денис Черышев. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал факт проверки допинг-проб полузащитника сборной России и "Валенсии"  Дениса Черышева антидопинговым агентством Испании. 

- У нас никаких опасений нет. Мы эту историю уже не один раз обсуждали, поднимали все материалы. Мы абсолютно уверены, что никаких проблем нет. Честно говоря, уже хочется закрыть эту тему, - сказал Алаев корреспонденту "СЭ". 

Ранее английская газета The Telegraph сообщила, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева в связи с заявлением в интервью изданию "Спорт Уик-Энд" его отца - Дмитрия - о том, что в "Вильярреале" полузащитнику кололи гормон роста. Дмитрий Черышев позже свои слова опроверг. Летом с заявлением выступил и РФС, отметив, что у Дениса Черышева нет никаких проблем с допингом. (Гоша ЧЕРНОВ)

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