РФС "абсолютно уверен", что у Черышева нет проблем с допингом

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал факт проверки допинг-проб полузащитника сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева антидопинговым агентством Испании.

- У нас никаких опасений нет. Мы эту историю уже не один раз обсуждали, поднимали все материалы. Мы абсолютно уверены, что никаких проблем нет. Честно говоря, уже хочется закрыть эту тему, - сказал Алаев корреспонденту "СЭ".

Ранее английская газета The Telegraph сообщила, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева в связи с заявлением в интервью изданию "Спорт Уик-Энд" его отца - Дмитрия - о том, что в "Вильярреале" полузащитнику кололи гормон роста. Дмитрий Черышев позже свои слова опроверг. Летом с заявлением выступил и РФС, отметив, что у Дениса Черышева нет никаких проблем с допингом. (Гоша ЧЕРНОВ)

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