16:24 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Торпедо" потеряло очки в матче с брянским "Динамо"

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Московское "Торпедо" сыграло вничью с брянским "Динамо" в матче 11-го тура первенства России в зоне "Центр" ПФЛ. В другом поединке "Калуга" одолела курский "Авангард" и не позволила ему обойти лидирующий "Энергомаш".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

11-й тур

"Калуга"  - "Авангард" (Курск) - 2:0 (1:0)

Голы: Петров, 29 (1:0). Кисенков, 52 (2:0). 

"Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:1 (1:1)

Голы: Авраменко, 9 (0:1). Соколов, 42 (1:1). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/

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